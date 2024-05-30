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Общество

В Псковской области прошла апробация рассмотрения апелляций в онлайн-режиме

29 мая на площадке регионального центра обработки информации – Центра непрерывного повышения профессионального мастерства состоялась апробация рассмотрения апелляционной комиссией апелляций о несогласии с выставленными баллами. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото регионального комитета по образованию

Между пунктами рассмотрения апелляций во всех муниципалитетах и школах установили связь, каждый пункт проверил возможность подачи тестовой апелляции онлайн.

Апелляции о несогласии с выставленными баллами подаются в течение двух рабочих дней после даты официального ознакомления с результатами экзамена в апелляционную комиссию посредством специального сервиса обучающимися в своих школах, выпускниками прошлых лет – в местах регистрации на участие в ЕГЭ.

Принять участие в работе апелляционной комиссии можно без выезда в Псков, придя в свою школу или другое место, выделенное в муниципалитете для подключения к онлайн-трансляции виртуальных комнат апелляционной комиссии, при этом возможность подачи апелляций в бумажной форме через свою образовательную организацию также сохраняется.

При подаче апелляции важно помнить, что апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий КИМ с кратким ответом, с нарушением участником экзамена требований порядка проведения экзаменов, с неправильным заполнением бланков, также апелляционная комиссия не рассматривает записи в черновиках и на КИМ в качестве материалов апелляции о несогласии с выставленными баллами.

Напомним, с 2020 года комитет по образованию Псковской области использует сервис подачи и рассмотрения апелляций онлайн. Он позволяет учащимся или родителям выпускников, не достигших 18 лет, подать апелляцию о несогласии с результатами ЕГЭ с использованием подтвержденной учетной записи федерального портала государственных услуг.

Псковская область стала одним из первых регионов в Российской Федерации, организовавших комплексный сервис для получения результатов ЕГЭ и ОГЭ, подачу апелляций и участие в работе конфликтных комиссий онлайн с использованием инфраструктуры федерального портала госуслуг.

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