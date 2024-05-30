Псковичка отличилась золотым дублем и установила два рекорда на первенстве СЗФО по лёгкой атлетике

16:37, 30 мая 2024, ПАИ

Псковичка Елизавета Николаева взяла два золота на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по лёгкой атлетике среди спортсменок до 23 лет. Соревнования проходят в Ярославле, сообщается в группе «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичка заняла первое место в беге на дистанции 2000 метров с препятствиями и установила личный рекорд на этой дистанции, показав результат в семь минут и одну секунду. На дистанции 800 метров спортсменка закрепила успех и снова стала первой. Её время на финише составило две минуты и 22 секунды, что также оказалось её личным рекордом.

Тренируется Елизавета Николаева под руководством Родиона Крылова.

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