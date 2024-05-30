Из-за ремонта теплосетей в июне в Пскове изменится схема движения транспорта
Из-за ремонта теплосетей в июне в Пскове изменится схема движения транспорта, сообщается в телеграм-канале администрации города.
В связи с реконструкцией сетей теплоснабжения с 10 по 23 июня будет запрещено движение по улице Розы Люксембург на участке от дома № 18а до здания № 12.
С 24 по 30 июня проезд запретят по улице Красноармейской на участке от дома № 15 до дома № 17; с 1 по 7 июля – по улице Лагерной в районе пересечения с улицей Петровской и по улице Петровской на участке от улицы Лагерной до здания № 55/1 на улице Максима Горького.
В качестве объездов определены улицы Максима Горького, Конная и Госпитальная.
Движение автобуса № 2 будет осуществляться по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект.
Андрей Маковский: Михаил Ведерников поднял вопрос обновления общественного транспорта на самом высоком уровне