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Общество

Из-за ремонта теплосетей в июне в Пскове изменится схема движения транспорта

Из-за ремонта теплосетей в июне в Пскове изменится схема движения транспорта, сообщается в телеграм-канале администрации города.

В связи с реконструкцией сетей теплоснабжения с 10 по 23 июня будет запрещено движение по улице Розы Люксембург на участке от дома № 18а до здания № 12.

С 24 по 30 июня проезд запретят по улице Красноармейской на участке от дома № 15 до дома № 17; с 1 по 7 июля – по улице Лагерной в районе пересечения с улицей Петровской и по улице Петровской на участке от улицы Лагерной до здания № 55/1 на улице Максима Горького.

В качестве объездов определены улицы Максима Горького, Конная и Госпитальная.

Движение автобуса № 2 будет осуществляться по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект.

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