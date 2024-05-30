Екатерина Гончарова: Налоговые изменения улучшат стабильность бюджета

17:14, 30 мая 2024, ПАИ

Налоговые изменения улучшат стабильность бюджета, заявила ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Переосмысливая налоговую систему, Правительство России стремится к более сбалансированной и справедливой модели, способствующей социально-экономическому развитию регионов. Эти изменения улучшат стабильность бюджета, снизят дефицит и создадут благоприятные условия для инвестиций, способствуя расширению предложения отечественной продукции и снижению цен», – подчеркнула она.

Важно и то, что все регионы страны смогут ощутить положительные изменения в своём бюджете, заметила Екатерина Гончарова.

«Возвращение части собранных налогов в регионы в виде трансфертов позволит улучшить инфраструктуру, образование, здравоохранение и другие ключевые сферы развития регионов. Также значимо, что прогрессивная шкала налогообложения затронет только обеспеченные слои населения», – заключила Екатерина Гончарова.

Напомним, что Министерство финансов России внесло в Правительство РФ законопроект об изменениях налоговой системы. В числе прочего он затронет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Министерство предлагает ввести пятиступенчатую прогрессивную шкалу, которая начнётся с годового дохода свыше 2,4 млн рублей. Госдума рассмотрит поправки в весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.