Андрей Маковский: Михаил Ведерников поднял вопрос обновления общественного транспорта на самом высоком уровне

17:03, 30 мая 2024, ПАИ

Выделение 750 миллионов рублей на обновление общественного транспорта Псковской области прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

В Пскове остро стоит проблема больших интервалов между рейсовыми автобусами, особенно в холодное время года, считает Андрей Маковский. «Проблема в недостаточном количестве транспорта, поэтому псковичи ждут обновление автобусного парка. Отрадно, что губернатор Псковской области обратил внимание на данную проблему и поднял этот вопрос на самом высоком уровне», – подчеркнул он.

Денежные дотации из федерального бюджета – это результат упорного труда всей региональной команды управленцев, отметил Андрей Маковский. По его мнению, федеральное финансирование получают только те регионы, которые показывают себя профессионально и эффективно. «Конечно, 750 миллионов рублей – это большая сумма для Псковского региона. Закупка 25 автобусов позволит увеличить качество транспортных услуг для псковичей», – заметил он.

Андрей Маковский также выразил надежду на то, что регион получит новые автобусы к осени. «Именно такие проекты дают развитие региону, экономике и повышают уровень жизни населения», – заключил он.