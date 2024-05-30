Псковичи представили регион на молодёжном форуме в Алтайском крае

17:10, 30 мая 2024, ПАИ

Псковичи представили область на Молодёжном образовательном форуме «Алтай. Территория развития», сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив



Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив







В делегацию вошли Алёна Алексеева, Карина и Диана Чудаковы. Девушки участвовали в образовательных программах от спикеров из Барнаула, Москвы и Новосибирска. Во время лекций и бесед затронули проблемы работающей молодёжи, а также лучшие практики.

Также участники форума побывали на встрече с министром спорта Алтайского края Иваном Нифонтовым в рамках федерального проекта «ГосСтарт. Диалог». Псковичи осваивали возможности социальных сетей на мастер-классах, а также прошли практику в рамках занятия «Неформальное образование: методы и приёмы работы с командой».

На форуме девушки приняли участие в направлении «СО-здавай», которое связано с развитием детских лагерей. Им предстояло сформировать единую методическую базу по подготовке студенческих педагогических отрядов, обменяться опытом по организации трудовых проектов, а также развить личностные и профессиональные компетенции руководителей студенческих отрядов.

Участникам не только удалось получить новый опыт и улучшить свои навыки, но и увидеть природу Алтайского края и город Белокуриху. Девушки поднялись на гору Церковку по канатной дороге, посетили экскурсию по новому курорту «Белокуриха-2», а также увидели музей шоколада.

«Мне посчастливилось попасть на этот замечательный форум и получить множество новых навыков. Я участвовала в направлении «СО-здавай», которое было особенно интересно мне, так как оно ориентировано на российские студенческие отряды. У меня есть профессия вожатого, и я уже работала в лагере, поэтому данное направление стало для меня отличной возможностью для саморазвития. Этот форум подарил мне не только новые знакомства и отличное времяпрепровождение, но и массу новых знаний и опыта», – поделилась Карина Чудакова.

В этом году Молодёжный образовательный форум «Алтай. Территория развития» собрал на одной площадке более 500 активистов из разных регионов страны. Для участников работали девять образовательных площадок: «ДоброНКО», «АТР-Медиа», «Мой бизнес», «ВремяАгро», «ГосСтарт», «Я – профи», «СО-здавай», «АРТ-Лаб», «АТР-СПО». Участие в форуме впервые смогли принять подростки 14–17 лет.