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Общество

По дорожному нацпроекту отремонтируют более 7 км автомобильной дороги Остров – Новоржев

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации В.В.Путиным, в Псковской области продолжается поэтапное обновление автомобильной дороги Остров – Новоржев. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По дорожному нацпроекту отремонтируют более 7 км автомобильной дороги Остров – Новоржев. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога является важной транспортной артерией для жителей Островского и Новоржевского районов, а также обеспечивает между ними сообщение грузового и пассажирского транспорта. В этом году специалисты обновят порядка 7,3 километров.

Активные работы уже ведутся на участке протяженностью четыре километра в Новоржевском районе. Специалисты «Псковавтодора» отремонтировали водопропускные трубы, фрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие и приступили к устройству выравнивающего слоя асфальта вначале участка.

Также будут отремонтированы съезды и мост через реку Милья на 53-м километре дороги, укреплены обочины, приведены в порядок автобусные остановки в двух населенных пунктах – Фатьяново и Басино, нанесена дорожная разметка. На эти цели выделено порядка 102 миллиона рублей из регионального бюджета. Срок окончания работ – ноябрь 2024 года.

К ремонту на втором участке протяженностью 3,3 километров, расположенном в Островском районе, подрядная организация ООО «Дорстройсервис» планирует приступить уже в конце июня.
До сентября этого года подрядчик выполнит целый комплекс работ: ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, пересечений, примыканий и съездов. Также в порядок приведут остановочные и посадочные площадки, укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Стоимость контракта – порядка 84 миллионов рублей, средства выделены из федерального бюджета.

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