Чем можно занять себя перед стартом велоколонны, рассказали организаторы Псковского велопарада

18:33, 30 мая 2024, ПАИ

Перед стартом велоколонны Псковского велопарада участников ждёт насыщенная программа. На нескольких интерактивных площадках каждый сможет найти занятие по душе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Например, можно будет попробовать свои силы в прыжках на батуте Air Plaza или размяться перед заездом на велотренажёрах школы «Надежда». Управление ГАИ предоставит полицейскую машину и поможет освежить знание правил дорожного движения.

Команда тренеров фитнес-клуба XPRESS проведёт массовую зарядку и конкурсы, где можно выиграть подарки и скидки. Молодёжный центр организует площадку с вопросами о велосипедах и спорте, а велопутешественник Андрей Константинов расскажет о своих велоприключениях и возможностях присоединиться к группам.

На интерактивной площадке «Велообеспечение» можно будет обслужить свой велосипед: автомобиль с насосом поможет накачать покрышки до нужного давления, а специальные стойки позволят быстро проверить состояние колёс и деталей.

Кроме того, в течение дня до старта велоколонны участников ждут концертная и танцевальная программы, фотобудка с моментальными фото и ростовые куклы – псковский Барсик и Чебурашка, с которыми можно сделать забавные фотографии.

Псковский велопарад состоится 2 июня. Регистрация участников пройдёт с 11:00 до 12:50, а старт движения велоколонны запланирован на 13:25. Подробнее о мероприятии можно узнать в сообществе.