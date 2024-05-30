​II Муниципальный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ» прошёл в Опочке

19:29, 30 мая 2024, ПАИ

II Муниципальный антинаркотический форум «Лето в стиле ЗОЖ» прошёл на городском валу в Опочке сегодня, 30 мая. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Восемь команд, среди которых были не только школьники, но и студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, в игровой форме проходили станции «Безопасная дорога», «Безопасность на воде», «ЭКОпривычки», «Лето без наркотиков», «Спортивная», «Туристическая», «Поведение в лесу» и «Первая помощь».

На площадках оценивались не только знания, физическая подготовка и скорость выполнения заданий, но и слаженность работы всей команды, а также участие каждого и, конечно же, дисциплина. По итогам соревнований места распределились следующим образом: выиграла, набрав наибольшее количество баллов, команда «Адреналин», на втором месте – «Торнадо», замыкает тройку лидеров «Молния». Победители и участники были награждены дипломами и памятными призами.