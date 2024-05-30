Пляж на озере Рагозино благоустроили в Печорах
Работы по благоустройству пляжа на озере Рагозино в Печорах проведены сотрудниками ООО «МХЛ Печорский» совместно с территориальным отделом города Печоры администрации округа сегодня, 30 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Дорожники использовали 40 тонн песка. Ранее в местах отдыха населения на озере Рагозино был произведён покос. В ближайшее время будет отремонтирована детская площадка.
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