Пляж на озере Рагозино благоустроили в Печорах

19:51, 30 мая 2024, ПАИ

Работы по благоустройству пляжа на озере Рагозино в Печорах проведены сотрудниками ООО «МХЛ Печорский» совместно с территориальным отделом города Печоры администрации округа сегодня, 30 мая. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Дорожники использовали 40 тонн песка. Ранее в местах отдыха населения на озере Рагозино был произведён покос. В ближайшее время будет отремонтирована детская площадка.