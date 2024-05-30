Праздник детства и акция «Цветы жизни» прошли в «Детской деревне SOS» в Пскове
Глава Псковского района Наталья Фёдорова, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Соколова и начальник районного отдела соцзащиты населения Марина Сафонова вместе с детьми, их родителями и гостями праздника приняли участие в акции «Цветы жизни». Об этом сообщила Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Участники акции украсили клумбы цветами.
«Совместная посадка цветов стала доброй красивой традицией. Праздник проходит, а клумба, высаженная во время его проведения, наполняет жизнь яркими красками и создаёт хорошее настроение ещё очень долго. Поздравила детей с праздником и окончанием учебного года, а также поблагодарили сотрудников «Детской деревни» за их ежедневный добросовестный и нелёгкий труд», – отметила Наталья Фёдорова.
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