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Общество

Праздник детства и акция «Цветы жизни» прошли в «Детской деревне SOS» в Пскове

Глава Псковского района Наталья Фёдорова, уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталья Соколова и начальник районного отдела соцзащиты населения Марина Сафонова вместе с детьми, их родителями и гостями праздника приняли участие в акции «Цветы жизни». Об этом сообщила Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Праздник детства и акция «Цветы жизни» прошли в «Детской деревне-SOS Псков». Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсетях

Участники акции украсили клумбы цветами.

«Совместная посадка цветов стала доброй красивой традицией. Праздник проходит, а клумба, высаженная во время его проведения, наполняет жизнь яркими красками и создаёт хорошее настроение ещё очень долго. Поздравила детей с праздником и окончанием учебного года, а также поблагодарили сотрудников «Детской деревни» за их ежедневный добросовестный и нелёгкий труд», – отметила Наталья Фёдорова.

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