В Пскове побит температурный рекорд 1995 года

22:54, 30 мая 2024, ПАИ

30 мая абсолютный максимум температуры воздуха составил +29,6 градуса, побив рекорд 1995 года: тогда в этот день было +29,2 градуса, отметила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Лето пришло в Псковскую область чуть раньше календарного срока.