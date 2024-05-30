В Пскове побит температурный рекорд 1995 года
30 мая абсолютный максимум температуры воздуха составил +29,6 градуса, побив рекорд 1995 года: тогда в этот день было +29,2 градуса, отметила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
Лето пришло в Псковскую область чуть раньше календарного срока.
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