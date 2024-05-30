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Общество

Более 30 детей и пять коллективов удостоены звания лауреата премии администрации Пушкиногорского района

Торжественная церемония присвоения звания лауреата премии администрации Пушкиногорского района в сфере образования, культуры и спорта состоялась в Пушкинских Горах сегодня, 30 мая. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Более 30 детей и пять творческих коллективов удостоены звания лауреата премии администрации Пушкиногорского района. Фото: газета «Пушкинский край»

С приветственным словом к собравшимся обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. «Завершается очередной учебный год! Вы не только старались успешно учиться, но и занимались дополнительным образованием, участвовали в конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях, научно-практических конференциях, олимпиадах и многом другом. Вашими успехами нельзя не гордиться!» – сказала она.

Глава района подчеркнула, что в прошлом году было принято решение расширить рамки премии в сфере образования и включить культурные и спортивные события.

«Неважно, какому ведомству принадлежит то или иное мероприятие, главное, что в них участвуют наши пушкиногорские ребята и достигают в них определённых высот», – отметила Оксана Филиппова.

Глава района пожелала ребятам не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать себя, ведь ежедневный кропотливый труд обязательно принесёт свои результаты.

К награде были представлены пять творческих коллективов, а также ученики и воспитанники дошкольных и школьных учреждений района за особые заслуги в учебной деятельности, спортивные успехи и творческие достижения.

Педагоги и воспитатели, наставники, руководители коллективов получили заслуженные награды за неоценимый вклад в развитие детей. Также за свой вклад в воспитание детей благодарностью были отмечены родители.

От имени лауреатов с ответным словом выступила Дарья Егорова, а Дмитрий Курманаевский – от имени родителей лауреатов. Они пожелали всем успехов и дальнейших достижений. Творческим подарком для всех присутствующих стали выступления Александра Голубева, Александра Михайлова, Льва Матюшина, Глеба Могучева, Ильгама Шарова и Павла Евгеньева.

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