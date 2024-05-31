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Спасённый в гдовском центре аистёнок вернулся и создал пару

Спасённый в гдовском центре помощи аистам «Дом белого аиста» Лучик вернулся и создал пару. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Лучик (слева) и его подруга. Фото из группы "Дом белого аиста"

«Один из наших аистят-выпускников 2023 г., улетевший в конце лета того года на зимовку, вернулся в аистиный центр с дикой подругой, чтобы загнездиться поблизости. Прилетела эта пара позже других аистов. Наконец-то удалось прочитать номер на меточном кольце самца и выяснилось, что к нам вернулся аистёнок Лучик», - рассказала создатель центра, орнитолог Марина Сиденко.

По словам Марины Сиденко, Лучик – невероятно везучий аист. Он 2022 года рождения, попал в аистиный центр из посёлка Лучеса Смоленской области.

«Когда он слетел с гнезда и только-только учился летать, в него стреляли. Пули не задели крупные кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Это была громкая история, говорят, что даже губернатор был в курсе и давал поручение разобраться. Раненого аиста приютили в местной школе, откуда его забрали наши волонтёры и выхаживали птицу, а потом привезли в реабилитационный центр в Псковскую область. Лучик стал телезвездой, его показывали на телеканале «Культура», в то время у нас проходили съёмки фильма «Гнездовье чудаков, сказок и аистов» для цикла программы «Письма из провинции». Аистёнок перезимовал у нас и 22 апреля 2023 г. был выпущен на волю из Аистиного центра. Больше мы о нём ничего не знали. И вот вернулся! Фантастическая история! Нас часто спрашивают: «А улетевшие аисты возвращаются?» Теперь с уверенностью можно сказать: «Да! Возвращаются!» - рассказала Марина Сиденко.

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