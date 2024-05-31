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Общество

Публикуем график отключения электроэнергии в Куньинском районе

Света временно не будет в некоторых населённых пунктах Куньинского района с 3 по 7 июня, пишет газета «Пламя».

Публикуем график отключения электроэнергии в Куньинском районе. Фото: ПАИ

3 и 4 июня с 9:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Боровка из-за обрезки крон деревьев, а также в деревнях Мелюшаты и Дубровка по причине валки угрожающих деревьев.

5 июня с 9:00 до 17:00 – в деревне Усмынь (Копылово) из-за обрезки крон деревьев, а также в деревне Степанцево по причине демонтажа провода и опор.

6 и 7 июня с 9:00 до 17:00 – в деревне Бубново из-за установки опор и демонтажа провода, а также в деревнях Долговица, Лопатуха, Боброедово, Алексеевка, Ростани из-за валки угрожающих деревьев.

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