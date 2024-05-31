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Общество

Несколько цифровых проектов реализуют в Псковской области

Основные задачи и предложения по реализации в регионе цифровых проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем председателя правления банка «Россия» Александром Шаленковым во время установочного совещания, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Несколько цифровых проектов реализуют в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Один из проектов – это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. «У банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах России», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Другой проект направлен на реализацию универсального регионального формата единого платёжного документа на базе транзитного банковского счёта – единый документ позволит псковичам получать счета одновременно за все услуги, оплачивать их можно будет в любом банке.

«Мы планируем представить руководству Псковской области и заинтересованным предприятиям и организациям наши технологические возможности. Наши проекты будут работать на создание условий для развития региона и улучшения качества жизни населения Пскова и области», – рассказал Александр Шаленков.

Каждый из проектов имеет перспективу, отметил губернатор Псковской области.

На совещании подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.

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