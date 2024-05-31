Несколько цифровых проектов реализуют в Псковской области
Основные задачи и предложения по реализации в регионе цифровых проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем председателя правления банка «Россия» Александром Шаленковым во время установочного совещания, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Один из проектов – это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. «У банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах России», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Другой проект направлен на реализацию универсального регионального формата единого платёжного документа на базе транзитного банковского счёта – единый документ позволит псковичам получать счета одновременно за все услуги, оплачивать их можно будет в любом банке.
«Мы планируем представить руководству Псковской области и заинтересованным предприятиям и организациям наши технологические возможности. Наши проекты будут работать на создание условий для развития региона и улучшения качества жизни населения Пскова и области», – рассказал Александр Шаленков.
Каждый из проектов имеет перспективу, отметил губернатор Псковской области.
На совещании подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.
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