Несколько цифровых проектов реализуют в Псковской области

10:12, 31 мая 2024, ПАИ

Основные задачи и предложения по реализации в регионе цифровых проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем председателя правления банка «Россия» Александром Шаленковым во время установочного совещания, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Один из проектов – это внедрение транспортной, социальной и кампусной карт в Псковской области. «У банка есть опыт выпуска таких карт в разных субъектах России», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Другой проект направлен на реализацию универсального регионального формата единого платёжного документа на базе транзитного банковского счёта – единый документ позволит псковичам получать счета одновременно за все услуги, оплачивать их можно будет в любом банке.

«Мы планируем представить руководству Псковской области и заинтересованным предприятиям и организациям наши технологические возможности. Наши проекты будут работать на создание условий для развития региона и улучшения качества жизни населения Пскова и области», – рассказал Александр Шаленков.

Каждый из проектов имеет перспективу, отметил губернатор Псковской области.

На совещании подробно обговорили детали реализации предложенных проектов.