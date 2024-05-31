900 тысяч рублей перевёл мошеннику житель Великих Лук

10:07, 31 мая 2024, ПАИ

30 мая жителю Великих Лук позвонил неизвестный и под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» украл у мужчины 900 тысяч рублей. Великолучанин обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, 29 – 30 мая шести пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Великолукского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.