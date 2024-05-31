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Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам, посвящённого Дню Победы. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Подведены итоги командного первенства Псковской области по шахматам. Фото: ПАИ

В рамках соревнований команды районов и городов Псковской области разбили на две группы. По две лучшие команды групп получали путёвку в финал четырёх. Среди районных команд в стартах поучаствовали спортсмены Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Пушкиногорского, Пыталовского, Псковского и Стругокрасненского районов. Среди городских за выход в финал боролись 17 команд.

В районной группе первое место заняли шахматисты Псковского района. Вторыми участниками финала четырёх стали спортсмены Пыталовского района. В городской группе лучше всех выступили сборная Пскова и команда студии Григория Шаранкова.

Бронзу турнира завоевала сборная Псковского района. Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

По итогам полуфинальных матчей городские команды вышли в финал, а районные отправились играть матч за третье место. В бронзовом финале команда Псковского района обыграла шахматистов Пыталовского района благодаря лучшему дополнительному показателю, ведь основная борьба завершилась вничью. В матче за первое место с небольшим преимуществом победу добыла команда студии Георгия Шаранкова, а второй стала сборная Пскова.

Команда студии Григория Шаранкова заняла первое место

Лучший результат среди шахматистов районных команд показали Иван Черненко, Максим Иванов и Кристина Тимофеева. Среди городских шахматистов отмечены выступления Ростислава Бобовкина, Кирилла Байбарацкого и Анастасии Филипповой.

Второй стала сборная Псковской области

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