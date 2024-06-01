Мария Филонова: Помощь фонда «Защитники Отечества» для нас важна и ценна

13:27, 01 июня 2024, ПАИ

О значимости работы псковского филиала фонда «Защитники Отечества» рассказала руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Наша общественная организация «Комитет семей воинов Отечества» состоит из мам и жён участников специальной военной операции. Конечно, мы хотим поблагодарить фонд, потому что этот год был очень продуктивный. Мы совместно работаем, поддерживаем друг друга, помогаем. Помощь фонда для нас очень важна и ценна», – отметила она.

Перед фондом «Защитники Отечества» стоит важная задача – поддерживать семьи бойцов. «Огромную помощь фонд оказывает бойцам, получившим травмы. Ребята возвращаются без рук и ног, им помогают устроиться на работу, предоставляют коляски, помогают адаптироваться, оказывают психологическую поддержку. Делают всё, чтобы боец, возвращаясь, не чувствовал себя брошенным», – подчеркнула Мария Филонова.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.