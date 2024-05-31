Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике

11:30, 31 мая 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика», выиграли шесть наград чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по лёгкой атлетике, которые проходят в Ярославле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».



Фото: спортшкола «Атлетика»



Фото: спортшкола «Атлетика»



Фото: спортшкола «Атлетика»



Фото: спортшкола «Атлетика»



Фото: спортшкола «Атлетика»



Фото: спортшкола «Атлетика»











Елизавета Николаева взяла два золота в беге на 100 и 200 метров. Также серебро соревнований завоевал Александр Фомин в беге на 300 метров с барьерами. Оба спортсмена тренируются под руководством Ирины Толкачевой и Антона Рогова.

Бронзу турнира в прыжках в длину завоевала Валерия Владимирова. Третьи места в беге на 100 и 300 метров с барьерами заняла Анна Январева. Обе спортсменки – воспитанницы Алёны Богдановой.

Напомним, что псковичка Елизавета Николаева, участвуя в этих же стартах, завоевала два золота в беге на дистанциях 2000 метров с препятствиями и 800 метров, установив два личных рекорда.

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