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Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике

Великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика», выиграли шесть наград чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по лёгкой атлетике, которые проходят в Ярославле. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»
  • Великолучане выиграли шесть наград чемпионата и первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Атлетика»

Елизавета Николаева взяла два золота в беге на 100 и 200 метров. Также серебро соревнований завоевал Александр Фомин в беге на 300 метров с барьерами. Оба спортсмена тренируются под руководством Ирины Толкачевой и Антона Рогова.

Бронзу турнира в прыжках в длину завоевала Валерия Владимирова. Третьи места в беге на 100 и 300 метров с барьерами заняла Анна Январева. Обе спортсменки – воспитанницы Алёны Богдановой.

Напомним, что псковичка Елизавета Николаева, участвуя в этих же стартах, завоевала два золота в беге на дистанциях 2000 метров с препятствиями и 800 метров, установив два личных рекорда.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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