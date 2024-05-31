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Общество

В Псковской области создан единый медцентр оказания помощи детям

Великолукская детская городская больница и Псковская областная психиатрическая больница № 2 в Великих Луках стали филиалами крупных областных медицинских учреждений. Соответствующие распоряжения правительства региона подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Объединение псковских и великолукских медицинских организаций проводится, чтобы привести оказание медицинской помощи в соответствие со стандартами Министерства здравоохранения РФ. В структуру Детской областной клинической больницы в качестве филиала вошла Великолукская детская городская больница.

«Сегодня Великолукская детская городская больница, по сути, исполняет функции областного учреждения, так как, помимо городского населения, обслуживает 9 районов южной части Псковской области. Не имея областного статуса, она не может реализовать свои функции качественно. Например, напрямую проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами, лечить детей со сложными клиническими случаями, в больнице отсутствует полноценное отделение детской хирургии. Статус филиала Детской областной клинической больницы откроет новые возможности», – отметила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В ходе рабочего визита в Великие Луки и. о. главного врача Детской областной клинической больницы Евгений Васильев на встрече с коллективом медучреждения сообщал, что в связи с объединением областная больница подстроится под пациентов из Великих Лук. Планируется увеличить время работы консультативной поликлиники в Пскове до 20:00 для удобства жителей дальних районов. Также областные специалисты будут приезжать в южную столицу региона.

То же самое касается психиатрической и наркологической служб. Медучреждение стало филиалом Псковского клинического центра психиатрии и наркологии в качестве Великолукского филиала № 2. Объединение поможет выстроить преемственность, обеспечить единый подход в лечении пациентов по этим направлениям, объяснила руководитель профильного комитета.

«Для пациентов ничего не меняется, все изменения направлены на приближение качественной и доступной медицинской помощи к людям», – заверила Марина Гаращенко.

Напомним, ранее в структуру ведущей организации региона – Псковской областной клинической больницы – в качестве филиалов вошли Псковская городская клиническая и Великолукская межрайонная больницы.

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