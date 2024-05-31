Публикуем график отключения электроэнергии в Новоржевском районе

11:54, 31 мая 2024, ПАИ

Света временно не будет в некоторых населённых пунктах Новоржевского района с 3 по 8 июня, пишет «Земля Новоржевская».

3 и 4 июня с 10:00 до 17:00 электричества не будет в деревне Клескалово.

С 3 по 8 июня с 8:00 до 20:00 – в деревнях Лентьево, Мотовилово, Любавец, Складнёво, Малое Алешно, Большое Алешно, Ясень, Бородёнки, Кудяево, Ступино, Петрово, Клескалово, Крутцы, Михеево, Суслово, Карузы, Акулово.

4 и 5 июня с 10:00 до 16:00 – в деревнях Акулово, Наумково.

5 и 6 июня с 10:00 до 17:00 – в деревне Осинкино.

5 июня в Новоржеве без света останутся улицы Рабоче-Крестьянская, дома № 75–128, Заходского, дома № 27–53, Медицинская, дома № 44–75, а также Приозёрский переулок.

С 5 по 7 июня с 10:00 до 16:00 света не будет в деревнях Плавно и Симаново.

6 и 7 июня с 10:00 до 16:00 – в деревне Лунёвка.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения, отметили специалисты.

Телефон горячей линии 8-800-220-0-220.