Отличники рассказали, какие вопросы хотят задать губернатору Михаилу Ведерникову
Победители «Губернаторского дневника» в беседе с корреспондентом ПАИ рассказали, чего ждут от встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, какой вопрос хотят ему задать и сложно ли было зарабатывать пятёрки.
Ученица великолукской школы № 13 София Михайлова мечтала о встрече с губернатором. «Я очень хочу встретиться с Михаилом Ведерниковым, пожать ему руку. Я немного волнуюсь, хочу задать вопрос о том, как он стал губернатором, что сделал для этого, как он учился и где жил. Мне было сложно зарабатывать оценки, в нашем классе 28 человек, но я получила 202 пятёрки», – поделилась девочка.
Отличник из великолукской кадетской школы № 8 Артемий Фёдоров рассказал, что хочет задать Михаилу Ведерникову вопрос о том, как он учился, как стал губернатором, а ещё как зовут его собаку. Мальчик поделился, что зарабатывать пятёрки ему было сложно, ведь помимо школы у него ещё масса увлечений – плавание, бокс и английский.
Школьница Дарья Смирнова из Локни рада, что попала на встречу с главой региона. «Я хочу задать ему несколько вопросов о том, каково это быть губернатором и сложно ли это», – рассказала она. По словам девочки, получать пятёрки ей было несложно, так как в классе мало человек и на уроках отвечает в основном она.
Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.
За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.
Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Для победителей акции «Губернаторский дневник» проводят экскурсию по зданию правительства Псковской области
Как уберечь себя и своих близких от инфекционных заболеваний летом, расскажут на «Серебряном дожде»