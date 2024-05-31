Отличники рассказали, какие вопросы хотят задать губернатору Михаилу Ведерникову

11:36, 31 мая 2024, ПАИ

Победители «Губернаторского дневника» в беседе с корреспондентом ПАИ рассказали, чего ждут от встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, какой вопрос хотят ему задать и сложно ли было зарабатывать пятёрки.

Ученица великолукской школы № 13 София Михайлова мечтала о встрече с губернатором. «Я очень хочу встретиться с Михаилом Ведерниковым, пожать ему руку. Я немного волнуюсь, хочу задать вопрос о том, как он стал губернатором, что сделал для этого, как он учился и где жил. Мне было сложно зарабатывать оценки, в нашем классе 28 человек, но я получила 202 пятёрки», – поделилась девочка.

Отличник из великолукской кадетской школы № 8 Артемий Фёдоров рассказал, что хочет задать Михаилу Ведерникову вопрос о том, как он учился, как стал губернатором, а ещё как зовут его собаку. Мальчик поделился, что зарабатывать пятёрки ему было сложно, ведь помимо школы у него ещё масса увлечений – плавание, бокс и английский.

Школьница Дарья Смирнова из Локни рада, что попала на встречу с главой региона. «Я хочу задать ему несколько вопросов о том, каково это быть губернатором и сложно ли это», – рассказала она. По словам девочки, получать пятёрки ей было несложно, так как в классе мало человек и на уроках отвечает в основном она.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.