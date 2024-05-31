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Общество

Клад XVI века нашли археологи у древней церкви в Пскове

Археологи нашли клад у церкви Николы со Усохи в Пскове, сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Здесь и далее фото из группы "Археология Пскова и Псковской области" в соцсети "ВКонтакте"

Несмотря на значительную нарушенность культурного слоя поздними вторжениями, к западу от храма удалось выявить непотревоженные участки средневековых отложений. Внутри сгоревшей древней постройки найден клад из 17 серебряных монет.

По мнению научного сотрудника ИИМК РАН Константина Горлова, клад отличается интересным и необычным составом. В нем есть целых две четверетцы Псковской республики, которые в составах кладов почти неизвестны, деньги независимого Пскова, монеты правления Василия Тёмного, Ивана III, Василия III. Время чеканки младших монет указывает, что накопление капитала и его последующее сокрытие произошли около 1515–1520 гг.

«Если обратиться к псковским летописям, то ближайший по времени пожар в районе церкви Николы со Усохи произошел 23 марта 1550 г., когда полностью выгорело Полонище и Старое Застенье от Псковы до Великой. Летописец отмечает, в частности: «...погорела 31 каменная церковь...», среди которых, по всей видимости, был и храм Николы со Усохи. Исследования продолжаются внутри церкви, и мы надеемся на новые интересные находки», – отметили псковские археологи.

Какие ещё необычные клады находили в Пскове, можно почитать в материале ПАИ «Кладоведение».

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