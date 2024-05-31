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Происшествия

Аист угодил в яму с креозотом в Псковской области

Аист угодил в яму с креозотом в Локнянском районе, сообщается в группе великолукского приюта для животных «Веретье» в социальной сети «ВКонтакте».

  • Аист попал в яму с креозотом в Псковской области
    Фото: Елена Егорова
  • Аист попал в яму с креозотом в Псковской области
    Фото: Елена Егорова
  • Аист попал в яму с креозотом в Псковской области
    Фото: Елена Егорова
  • Аист попал в яму с креозотом в Псковской области
    Фото: Елена Егорова

«Мои кабельщики из Великих Лук поехали в Локню по работе. Вдоль железной дороги идёт кабель, поехали его делать, а там в стороне от железной дороги – канава, полная креозота, и там этот аист. Сколько он там был, никто не знает», – написал неравнодушный гражданин и добавил, что аиста удалось перевезти в Великие Луки.

«Ничем отмыть не могут, ни моющими средствами, ни растительным маслом», – отмечается в сообщении. Волонтёры предположили, что для того чтобы отмыть птицу, может понадобиться чистый авиационный керосин.

Кроме того, в комментариях псковичи просят Росприроднадзор и региональный комитет по природным ресурсам и экологии проверить, действительно ли у железной дороги в Локнянском районе находится открытая яма с креозотом, так как это может быть опасно для окружающей среды и подобный случай может повториться.

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