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Подведены итоги регионального турнира по баскетболу 3x3 в Великих Луках

Подведены итоги регионального турнира АСБ по баскетболу 3x3 среди студенческих команд, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе студенческой лиги АСБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба студенческой лиги АСБ

В соревнованиях среди мужчин, где приняли участие семь команд, победу одержала команда Смоленского филиала Московского энергетического института «Энергия». Второе место досталось команде Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) «Хлебушки». Замкнули тройку лидеров студенты Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения из команды.

Среди мужчин победу одержала команда Смоленского филиала Московского энергетического института

Среди девушек из четырёх команд лучшей стала сборная ПсковГУ «Псковские барсы», серебро на счету студенток ВЛГАФК, а бронза досталась баскетболисткам из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

У девушек лучше всех оказались студентки ПсковГУ

Отметим, что победители соревнований отправятся на суперфинал студенческой лиги АСБ по баскетболу 3x3.

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