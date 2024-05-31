Подведены итоги регионального турнира по баскетболу 3x3 в Великих Луках

12:28, 31 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги регионального турнира АСБ по баскетболу 3x3 среди студенческих команд, который прошёл в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе студенческой лиги АСБ.

В соревнованиях среди мужчин, где приняли участие семь команд, победу одержала команда Смоленского филиала Московского энергетического института «Энергия». Второе место досталось команде Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) «Хлебушки». Замкнули тройку лидеров студенты Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения из команды.

Среди девушек из четырёх команд лучшей стала сборная ПсковГУ «Псковские барсы», серебро на счету студенток ВЛГАФК, а бронза досталась баскетболисткам из Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Отметим, что победители соревнований отправятся на суперфинал студенческой лиги АСБ по баскетболу 3x3.

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