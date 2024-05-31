Детская площадка появится в большом псковском дворе между Западной и Коммунальной

13:23, 31 мая 2024, ПАИ

Вместе с депутатом Псковской городской Думы Юлией Пожидаевой глава Пскова Борис Елкин посетил округ №9 и встретился с местными жителями. Об этом сам глава города сообщил в «Телеграме».

Одной из точек был двор, включающий шесть многоквартирных домов на улицах Западной и Коммунальной. Большую часть дворовых проездов отремонтировали в прошлом году за счет муниципального бюджета. «Прорабатываем возможность заключения еще одного контракта на ремонт оставшейся части, – отметил Борис Елкин. – Город также готов установить во дворе детскую площадку. Главное условие – согласие собственников взять ее на баланс и обслуживать. Жильцы других дворов могут принять такое же решение и направить заявку на установку площадки в УГХ».

Также на встрече обсудили вопрос организации пешеходной зоны вдоль дома №52 на улице Юбилейной и парковки поблизости, другие проблемы в округе. «Будем вместе с депутатом постепенно их решать», – пообещал глава города.