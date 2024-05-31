Преподаватель ПсковГУ представил проект Российско-Белорусского форума на международной конференции в Казани

14:20, 31 мая 2024, ПАИ

Директор института образования и социальных наук ПсковГУ Сергей Николаев выступил с докладом на X Международном форуме по педагогическому образованию IFTE-2024. Мероприятие прошло на базе Казанского федерального университета и объединило исследователей из восьми стран мира, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

В рамках форума для его участников прошли дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, питч-сессии.

На заседании федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки» Сергей Николаев представил проект Российско-Белорусского форума «Союзное государство: инклюзивное образование. Центры и технопарки». Мероприятие запланировано на ноябрь 2024 года с целью разработки концептуального, теоретического, институционального и практико-методологического обеспечения организации инклюзивного образовательного процесса и сопровождения посттравматического стрессового расстройства в высших учебных заведениях Союзного государства.

Кроме того, на заседании спикеру вручили диплом доктора наук.

Напомним, в сентябре 2023 года Сергей Николаев защитил докторскую диссертацию по специальности «Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)».