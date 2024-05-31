Псковские врачи готовятся к наплыву пациентов с кишечными инфекциями

14:57, 31 мая 2024, ПАИ

Летом псковские врачи готовятся к наплыву пациентов с кишечными инфекциями. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Летом мы ожидаем прирост заболевших острыми кишечными инфекциями и пострадавших от укусов больных клещей», - отметил врач.

Специалист напомнил, что кишечные инфекции появляются из-за немытых рук, загрязнённой воды, купания в грязных, особенно непроточных водоёмах. «Признаки кишечной инфекции – диарея, боль в животе, тошнота, рвота, повышенная температура. Если не вовремя обратиться за медпомощью, то любая инфекция будет опасной», – подчеркнул Александр Антонов.

Он также посоветовал особенно тщательно мыть руки летом, следить за правильным хранением продуктов и готовых блюд.