Купаться стоит только в разрешённых местах – псковский инфекционист

15:24, 31 мая 2024, ПАИ

Купаться стоит только в разрешённых, проверенных местах, посоветовал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Возбудители особенно хорошо себя чувствуют в непроточных водоемах», - отметил он.

Специалист также порекомендовал не пить сырую воду и не есть непроверенную, сомнительную пищу. «Всё это может привести к неприятным последствиям», - предупредил Александр Антонов.