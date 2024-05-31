Псковский врач: Не стоит бояться попадания в инфекционную больницу

16:25, 31 мая 2024, ПАИ

Не стоит бояться попадания в инфекционную больницу, подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это стереотип, что, попав в инфекционку, соберешь целый букет болезней. У нас отдельные боксы, и контакты между пациентами весьма ограниченны», - отметил Антонов.

Он также посоветовал не заниматься самолечением, «иначе это может только усугубить состояние пациента». «А вот стоит увеличить потребление жидкости в этом состоянии. Только воду надо пить комнатной температуры и небольшими порциями. Если температура не сбивается, симптоматика не уходит, то стоит вызвать скорую», - добавил врач.