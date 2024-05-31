Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор
Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор, расслабляться не надо, посоветовал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Сейчас коронавирус по симптоматике мало отличается от обычного ОРВИ – кашель, насморк, температура. Определить его можно только лабораторно», – отметил Александр Антонов.
В связи с этим специалист порекомендовал не пренебрегать правилами элементарной гигиены.
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