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Общество

Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор

Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор, расслабляться не надо, посоветовал исполняющий обязанности заместителя главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы по медицинской части врач-инфекционист Александр Антонов в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Сейчас коронавирус по симптоматике мало отличается от обычного ОРВИ – кашель, насморк, температура. Определить его можно только лабораторно», – отметил Александр Антонов.

В связи с этим специалист порекомендовал не пренебрегать правилами элементарной гигиены.

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