Продолжается отбор на программу обучения «Время героев»

16:50, 31 мая 2024, ПАИ

Продолжается отбор на программу обучения «Время героев». Она даёт возможность бойцам СВО пройти обучение для дальнейшей работы в органах власти и госкорпорациях. Участники, которые не успели пройти отбор или подать заявку на первый поток, могут пройти комплекс оценочных процедур. Они пройдут до конца года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии. Об этом сообщается на сайте времягероев.рф.

А уже сейчас стартовало обучение первого набора участников на программу. 83 человека пройдут магистерскую программу и получат управленческое образование. Участников напутствовали организаторы и члены общественного совета программы «Время героев».

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о ходе обучения. Он отметил, что всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. Участники изучат структуру системы государственного управления, а также освоят различные управленческие инструменты. «Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Начали обучение лишь первые участники программы, остальные приступят к учёбе в ближайшее время. Всего форматов обучения три: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации.

Те из участников отбора, кто не имеет высшего образования, получат возможность бесплатно обучиться в Президентской академии и других ведущих вузах страны.

Сенатор Российской Федерации, член общественного совета программы «Время героев», Герой России Александр Карелин отметил, что соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. «83 участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырёх орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, 20 человек – Герои России, 29 человек награждены медалью «За отвагу», – сказал он.

На первом модуле обучения в рамках программы «Время героев», который проходит в мастерской управления «Сенеж», перед слушателями выступили руководители Правительства России и администрации президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил участников за их ратный труд.