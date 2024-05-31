Продолжается отбор на программу обучения «Время героев»
Продолжается отбор на программу обучения «Время героев». Она даёт возможность бойцам СВО пройти обучение для дальнейшей работы в органах власти и госкорпорациях. Участники, которые не успели пройти отбор или подать заявку на первый поток, могут пройти комплекс оценочных процедур. Они пройдут до конца года в 45 специализированных центрах, открытых на базе филиалов Президентской академии. Об этом сообщается на сайте времягероев.рф.
А уже сейчас стартовало обучение первого набора участников на программу. 83 человека пройдут магистерскую программу и получат управленческое образование. Участников напутствовали организаторы и члены общественного совета программы «Время героев».
Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о ходе обучения. Он отметил, что всего запланировано четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. Участники изучат структуру системы государственного управления, а также освоят различные управленческие инструменты. «Сейчас без этих технологий невозможна эффективная работа органов власти и госкорпораций», – подчеркнул Алексей Комиссаров.
Начали обучение лишь первые участники программы, остальные приступят к учёбе в ближайшее время. Всего форматов обучения три: магистерская программа, очно-заочная программа профессиональной переподготовки и заочная программа повышения квалификации.
Те из участников отбора, кто не имеет высшего образования, получат возможность бесплатно обучиться в Президентской академии и других ведущих вузах страны.
Сенатор Российской Федерации, член общественного совета программы «Время героев», Герой России Александр Карелин отметил, что соискатели, прошедшие на магистерский уровень обучения, – лучшие из лучших. «83 участника отмечены 274 высокими наградами государства. Один из участников – кавалер четырёх орденов Мужества, у восьмерых участников – по три ордена Мужества, 20 человек – Герои России, 29 человек награждены медалью «За отвагу», – сказал он.
На первом модуле обучения в рамках программы «Время героев», который проходит в мастерской управления «Сенеж», перед слушателями выступили руководители Правительства России и администрации президента. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поблагодарил участников за их ратный труд.
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