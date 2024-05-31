В России появились баннеры в защиту жизни детей до рождения

15:49, 31 мая 2024, ПАИ

Социальную рекламу «Он человек» создала креативная команда АНО «Благо-Медиа» в партнёрстве с радиостанцией «Вера», Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Ассоциацией организаций по защите семьи. Реклама направлена на защиту жизни детей до рождения. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

Реклама поддерживает идею того, что женщины должны принимать положительное решения в пользу сохранения беременности, так как с первых дней уже происходит зарождение жизни.

Баннеры можно будет увидеть по всей России благодаря Союзу операторов наружной рекламы, Russ Outdoor, а также департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы. Первый проект «Семья. Важно быть вместе» увидели более 25 миллионов человек.

Данную тему обсудят и на пресс-конференции в ТАСС, которая получила название «Россия выбирает жизнь». В ней примет участие депутат Госдумы РФ Пётр Толстой.

Кроме того, Российская академия наук выяснила, что 77 % опрошенных считают, что ребёнок до рождения уже человек и обладает правом на жизнь.

Кампания реализуется в рамках Всероссийского социального проекта «Семья – основа мира».