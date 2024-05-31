Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России появились баннеры в защиту жизни детей до рождения

Социальную рекламу «Он человек» создала креативная команда АНО «Благо-Медиа» в партнёрстве с радиостанцией «Вера», Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Ассоциацией организаций по защите семьи. Реклама направлена на защиту жизни детей до рождения. Об этом ПАИ сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

В России появились баннеры в защиту жизни детей до рождения. Фото здесь и далее предоставили в управлении информационной политики правительства Псковской области

Реклама поддерживает идею того, что женщины должны принимать положительное решения в пользу сохранения беременности, так как с первых дней уже происходит зарождение жизни.

Баннеры можно будет увидеть по всей России благодаря Союзу операторов наружной рекламы, Russ Outdoor, а также департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы. Первый проект «Семья. Важно быть вместе» увидели более 25 миллионов человек.

Данную тему обсудят и на пресс-конференции в ТАСС, которая получила название «Россия выбирает жизнь». В ней примет участие депутат Госдумы РФ Пётр Толстой.

Кроме того, Российская академия наук выяснила, что 77 % опрошенных считают, что ребёнок до рождения уже человек и обладает правом на жизнь.

Кампания реализуется в рамках Всероссийского социального проекта «Семья – основа мира».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 мая 2024

Около 200 детей собрались на празднике Детского фонда в честь Дня защиты детей
31 мая 2024

Чемпионат по стрельбе на Кубок губернатора. День первый
31 мая 2024

Какие инфекционные заболевания опасны летом, рассказал врач в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
31 мая 2024

В любом районе Псковской области можно встретить клеща с инфекцией
31 мая 2024

Продолжается отбор на программу обучения «Время героев»
31 мая 2024

Коронавирус в Псковской области фиксируется до сих пор
31 мая 2024

Экскурсию для отличников из Псковской области организовали в издательском доме «Медиацентр 60»
31 мая 2024

Псковский врач: Не стоит бояться попадания в инфекционную больницу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...