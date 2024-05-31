Мужчина попытался дать взятку псковскому таможеннику и попал под суд

15:46, 31 мая 2024, ПАИ

В Печорском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику таможни. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

18 апреля обвиняемый с супругой въезжали в Россию через границу на перевозимых ими автомобилях с зарубежной регистрацией. Инспектор обнаружил нарушения в предоставленной документации, после чего обвиняемый, желая избежать возврата ввозимых автомобилей, попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 400 Евро, что эквивалентно 40 111 рублям 48 копейкам. Однако сотрудник таможни от получения взятки отказался, сообщив о поступлении предложения коррупционного характера руководству. Противоправные действия взяткодателя были пресечены.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.