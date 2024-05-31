В Пскове прошёл рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинского долга

17:08, 31 мая 2024, ПАИ

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учёт, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

В результате мероприятий проверили 20 граждан призывного возраста. Тех, кто не встал на воинский учёт, среди них не выявили. Кроме того, всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории России.

Отбор кандидатов проводит пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области (улица Первомайская, 38 в Пскове). Контактный телефон (8 8112) 66-73-45.