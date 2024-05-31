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Общество

Бесплатные автобусы доставят псковичей на концерт «Воздух джаз» 1 июня

1 июня, в день закрытия фестиваля «Другое искусство», от Пушкинского театра до Центра лечебной педагогики будут курсировать бесплатные автобусы. Они доставят всех желающих на концертную программу псковской группы «Отцы и дети» и специального гостя фестиваля – рок-группы «Аффинаж». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Зрители смогут доехать до места проведения концерта на бесплатных шаттлах, которые отправятся от Псковского театра драмы в 17:30 и 18:00. Регистрация не нужна.

Напомним, фестиваль «Другое искусство» завершится большим концертом под открытым небом на территории Центра лечебной педагогики (ул. Я. Райниса, 56). В программе: рок-группы «Аффинаж» (Санкт-Петербург) и «Отцы и дети» (Псков) в инклюзивном составе.

Концерт «Воздух джаз» начнется в 18:30. Сбор гостей с 17.45. Вход для всех желающих свободный, регистрация не нужна.

В программе фестиваля «Другое искусство» более 15 мероприятий – спектаклей, выставок, концертов, кинопоказов, мастер-классов, представляющих творчество инклюзивных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Воронежа, Краснодара и Пензы. Ознакомиться с афишей и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте.

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