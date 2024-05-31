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Великолучанин прошёл в полуфинал чемпионата России по ММА

Великолучанин Иван Веретенников прошёл в полуфинал чемпионата России по ММА, который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Великолучанин прошёл в полуфинал чемпионата России по ММА. Фото: скриншот с трансляции Союза ММА России

В четвертьфинальном бою против бойца из Югры Амира Мамурова Иван Веретенников одержал досрочную победу во втором раунде, взяв противника на удушающий приём.

«Хочу сказать спасибо всем, кто за меня держит кулачки, смотрит, болеет. Мне очень приятно. Это даёт заряд сил. Завтра я буду биться с трёхкратным чемпионом России, а также призёром чемпионатов мира и Европы Фарходом Рахмоналиевым. Когда я был помладше, всегда хотел подраться с кем-нибудь из топов. Пока не получалось, и вот у меня представилась такая возможность», – отметил Иван Веретенников.

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