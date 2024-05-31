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Общество

Фестиваль детства и молодёжи объединит участников «Движения первых» в Псковской области и по всей России

Фестиваль детства и юности «Фестиваль движения первых» пройдёт 1 и 2 июня в России. Мероприятие объединит детей и взрослых из всех 89 регионов России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль детства и молодёжи объединит участников «Движения Первых» в Псковской области и по всей России. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Фестиваль пройдёт на ВДНХ в Москве. 17 представителей из «Движения первых» Псковской области примут в нём участие. Ребята смогут принять участие в квестах, дискуссиях, деловых играх, интерактивных программах.

В Псковской области площадки фестиваля будут работать в нескольких муниципальных образованиях.

В Пскове фестиваль пройдёт 1 июня в Детском парке. Для гостей организуют несколько площадок – «Дерзай и открывай», «Благо твори», «Учись и познавай», «Служи Отечеству» и другие.

Напомним, что «Движение первых» – это российское движение детей и молодёжи, одобренное президентом РФ Владимиром Путиным. Движение позволяет принимать участие в мероприятиях и создавать свои проекты. Участниками движения в Псковской области являются более 7,6 тысячи человек.

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