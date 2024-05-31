За уклонение от административного надзора жительница Локнянского муниципального округа лишится свободы

21:22, 31 мая 2024, ПАИ

Жительница Локнянского муниципального округа приговорена к четырём месяцам лишения свободы за уклонение от административного надзора. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Приговором Бежаницкого районного суда с постоянным присутствием в Локне женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 УК РФ (самовольное оставление места пребывании, будучи лицом, в отношении которого установлен административный надзор, совершённое в целях уклонения от административного надзора).

Установлено, что подсудимая, понимая, что над ней установлен административный надзор, и будучи неоднократно предупреждённой об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, с января по март 2024 года без уведомления и разрешения сотрудников полиции покинула своё место проживания. Женщина уехала из посёлка Локня в Островский район, где бесконтрольно жила до момента её обнаружения сотрудниками полиции.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.