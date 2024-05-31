Renault вылетел в кювет и опрокинулся в Островском районе
В Островском районе у деревни Болдино автомобиль Renault Logan вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло сегодня, 31 мая, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
Водителю помощь оказывали на месте.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 мая 2024
«У него горит кожа»: что известно о судьбе аиста, попавшего в разлившийся в Псковской области креозот