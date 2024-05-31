Renault вылетел в кювет и опрокинулся в Островском районе

21:45, 31 мая 2024, ПАИ

В Островском районе у деревни Болдино автомобиль Renault Logan вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло сегодня, 31 мая, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Водителю помощь оказывали на месте.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.