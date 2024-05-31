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Происшествия

Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе

Возгорание жилого дома произошло на Цветочной улице, в деревне Могутово Стругокрасненского района сегодня, 31 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

​Жилой дом сгорел в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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