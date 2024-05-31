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Общество

Чем заняться в Пскове в эти выходные

Чем заняться в Пскове в предстоящие выходные, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В эту субботу, 1 июня, можно поболеть за юных бегунов и стать участником фестиваля «Безопасный город». Мероприятие состоится на стадион «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) с 10:00 до 18:00.

Посетить интерактивные площадки, мастер-классы и концерты в псковских парках можно в парке Строителей в субботу с 12:00 до 16:00, в воскресенье – с 13:00 до 19:00. Мероприятия также пройдут в Детском парке в субботу и воскресенье с 12:00 до 15:00.

Псковичей приглашают пострелять в лучном и лазерном тирах на чемпионате по практической стрельбе на кубок губернатора. Мероприятие состоится на полигоне «Завеличье» в эту субботу с 10:00 до 18:00.

В субботу, 1 июня, день открытых дверей пройдёт в Центре туризма (Георгиевская, 4) с 11:00 до 15:00.

Велопарад стартует на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) в воскресенье, 2 июня. Начало в 11:00.

1 июня Псковский планетарий проведёт лекции о Вселенной. Там же можно увидеть полнокупольный фильм (Советская, 64а). Начало в 12:00.

Посмотреть кукольный спектакль «Царевна-лягушка» приглашают детей и взрослых в Театре кукол (Конная, 3). Мероприятие пройдёт 2 июня. Начало в 12:00.

Жителей и гостей Пскова приглашают на концертные программы Городского культурного центра (площадь Победы, 1). Мероприятие пройдёт 1 июня в 16:00 и 2 июня в 13:00.

1 июня, в субботу, с 14:00 до 18:30 можно увидеть спектакли фестиваля «Другое искусство» театр драмы (Пушкина, 13).

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