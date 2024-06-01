Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе
Легковой автомобиль столкнулся с лосем и опрокинулся в кювет у деревни Трутнево Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали два человека. Животное убежало.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, что число ДТП с участием лосей на дорогах Псковской области за последние несколько недель заметно возросло. На основе рекомендаций автоэкспертов ПАИ составило советы, как вести себя автомобилистам, чтобы избежать встречи с сохатыми. Советы читайте здесь.
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