Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе

08:16, 01 июня 2024, ПАИ

Легковой автомобиль столкнулся с лосем и опрокинулся в кювет у деревни Трутнево Гдовского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Животное убежало.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что число ДТП с участием лосей на дорогах Псковской области за последние несколько недель заметно возросло. На основе рекомендаций автоэкспертов ПАИ составило советы, как вести себя автомобилистам, чтобы избежать встречи с сохатыми. Советы читайте здесь.