Финальный день чемпионата по стрельбе на кубок губернатора стартовал в Пскове

10:26, 01 июня 2024, ПАИ

Торжественная церемония открытия шестого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялась на полигоне Завеличье в субботу, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области







На чемпионате собралось более 20 команд из Нижнего Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Коврова и Великого Новгорода. Впервые в состязаниях принимает участие команда МВД Белоруссии, а школьники из Белоруссии – во второй раз.

В течение трёх суток около 100 участников соперничали в умении кучно стрелять и точно поражать обозначенные цели во время выполнения приёмов, отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.

В первый и во второй день соревнований по дневной и ночной стрельбе выступили представители силовых структур.

В заключительный соревновательный день на полигоне работает сразу несколько площадок. Основные команды чемпионата будут сдавать упражнения по практической стрельбе. Также состоятся личные и командные дуэли.

Кроме того, в рамках соревнований проходят военно-тактические сборы «Сила в единстве» среди детей. В мероприятиях участвует более 200 человек в составе 35 команд, сформированных из представителей движения «Юнармия» и патриотических клубов Псковской области. Также принимают участие команды школьников из Белоруссии.

В этом году чемпионат открыт для зрителей. Для детей организовали лучный и лазерный тир, фотозону и интерактивные площадки.

Напомним, первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года, с тех пор проходил ежегодно и уже стал традиционным.