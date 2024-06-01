Александр Котов: Вопросы охраны детства – общенациональная задача

11:24, 01 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Этот замечательный праздник имеет отношение и к подрастающему поколению, и ко всем, кто ответственен за детей, – к родителям и педагогам, к медикам и органам власти, к общественным организациям и к каждому без исключения человеку и гражданину», – отметил спикер областного Собрания.

Вопросы охраны детства – это поистине общенациональная задача, потому что без детей нет будущего ни у семьи, ни у общества, ни у страны, подчеркнул Александр Котов.

«Увеличение рождаемости и обеспечение достойных условий жизни и развития детей являются одной из главных целей государственной политики. В связи с этим усилия федеральной и региональной власти направлены на поддержку семей с детьми, раскрытие потенциала каждого ребёнка, укрепление физического и нравственного здоровья подрастающего поколения», – отметил спикер.

Взрослые должны сделать всё, чтобы каждый ребёнок был окружён вниманием и любовью, чтобы детство было беззаботным и счастливым, подчеркнул спикер облсобрания.

«С праздником! С Днём защиты детей!» – заключил Александр Котов.