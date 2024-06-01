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Общество

Оказание услуг по регистрации транспорта в псковской Госавтоинспекции временно приостановлено

Работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции ведут в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с неполадками время предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств увеличено. От посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы стоит воздержаться, предупредили в ведомстве.

Все обратившиеся смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса.

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