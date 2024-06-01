Оказание услуг по регистрации транспорта в псковской Госавтоинспекции временно приостановлено
Работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции ведут в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с неполадками время предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств увеличено. От посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы стоит воздержаться, предупредили в ведомстве.
Все обратившиеся смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 июня 2024
Выставка трофейного оружия работает на чемпионате по стрельбе на кубок губернатора в Пскове
01 июня 2024
Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра