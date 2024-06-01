Оказание услуг по регистрации транспорта в псковской Госавтоинспекции временно приостановлено

11:27, 01 июня 2024, ПАИ

Работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции ведут в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с неполадками время предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств увеличено. От посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы стоит воздержаться, предупредили в ведомстве.

Все обратившиеся смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса.