Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 июня
Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах – грозы.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах порывы местами составят 15–17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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