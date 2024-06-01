Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 2 июня

12:03, 01 июня 2024, ПАИ

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, а днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах – грозы.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозах порывы местами составят 15–17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.