Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове

13:01, 01 июня 2024, ПАИ

Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона.

Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.