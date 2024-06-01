Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове
Мотоциклист не справился с управлением и упал на проезжую часть в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
ДТП произошло на перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона.
Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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