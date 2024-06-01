Выставка трофейного оружия работает на чемпионате по стрельбе на кубок губернатора в Пскове
Выставка трофейного оружия работает на финальном дне чемпионата по стрельбе на кубок губернатора в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
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Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Также работают и другие интерактивные площадки – необычные находки поисковиков и выставка пожарного оборудования.
Кроме того, дети могут посетить тир и пострелять из лука.
Напомним, что торжественная церемония открытия шестого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора состоялась на полигоне Завеличье сегодня, 1 июня. На чемпионате собралось более 20 команд из Нижнего Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Коврова и Великого Новгорода. Впервые в состязаниях принимает участие команда МВД Белоруссии, а школьники из Белоруссии – во второй раз.
Выставка трофейного оружия работает на чемпионате по стрельбе на кубок губернатора в Пскове
Развлекательная программа для детей проходит на площадке Псковского перинатального центра